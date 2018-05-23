Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +26°
Ввечері у столиці до +22°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 травня в столиці без опадів, температура до +26°.
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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 2,2 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:01, а зайде о 20:47.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 23 травня, в Україні практично без опадів, на сході і півдні до +29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Донецьк+32°... +18°
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Запоріжжя+33°... +20°
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