Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +26°

08:30, 23 травня 2018
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Ввечері у столиці до +22°.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 травня в столиці без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 2,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:01, а зайде о 20:47.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 23 травня, в Україні практично без опадів, на сході і півдні до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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