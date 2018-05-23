В Еквадорі стався землетрус магнітудою 5,4

09:37, 23 травня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Еквадорі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Еквадорі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

На півночі Еквадору 22 травня стався землетрус магнітудою 5,4.

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Підземні поштовхи були зафіксовані в 08:36 за місцевим часом. Епіцентр знаходився недалеко від Котакачі в провінції Імбабура, гіпоцентр залягав на глибині 10 км, передає Сіньхуа з посиланням на Інститут геофізики Еквадору.

Відзначається, що землетрус відчувався не тільки в Імбабурі, але також і в сусідній провінції Пічінча. Жителі столиці Кіто вибігали з будинків на вулицю.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, 22 травня в Іраку стався землетрус магнітудою 4,5.

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