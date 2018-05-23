Через виверження вулкана на Гаваях відключають електроенергію

10:45, 23 травня 2018
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Нинішнє виверження Кілауеа може стати найтривалішим за останні 100 років.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через виверження вулкану Кілауеа на Гаваях відключають електроенергію.

Виверження вулкана на Гаваях: оголошено червоне попередження про небезпеку

Розпечена лава, яка вивергається з кратера вулкана, впритул наблизилася до місцевої геотермальної електростанції "Пуна", яка забезпечує струмом 25% населення Великого острова, передає Euronews.

Щоб запобігти неконтрольований викид токсичних газів, робітники були змушені негайно закупорити всі 11 свердловин і зупинити роботу станції. Раніше звідти вивезли всі запаси легкозаймистого пентану - близько 230 тисяч літрів.

Вулканологи кажуть, що нинішнє виверження Кілауеа може стати найтривалішим за останні 100 років.

Раніше потоки лави досягли океану, знищивши на своєму шляху кілька будинків у Леілані-Естейтс.

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