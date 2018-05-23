Жертвами тропічного циклону в Сомалі стали 25 осіб

Загалом через циклон постраждали понад 167 тисяч сімей.

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Не менше 25 людей загинули, 27 зникли безвісти в результаті тропічного циклону "Сагар", що викликав дощі і повені в Сомалі.

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Зазгалом через циклон постраждали понад 167 тисяч сімей, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Відзначається, що потужний тропічний циклон супроводжувався поривами вітру, що досягали 120 км/год, і зливами, у п'ятницю накрив Сомалі.

Нагадаємо, жертвами тропічного циклону "Джозі" на Фіджі стали шістеро осіб.