Жертвами тропічного циклону в Сомалі стали 25 осіб

11:54, 23 травня 2018
23
0

Загалом через циклон постраждали понад 167 тисяч сімей.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Не менше 25 людей загинули, 27 зникли безвісти в результаті тропічного циклону "Сагар", що викликав дощі і повені в Сомалі.

У Колумбії через загрозу прориву дамби 5 тисяч людей змушені покинути свої будинки

Зазгалом через циклон постраждали понад 167 тисяч сімей, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Відзначається, що потужний тропічний циклон супроводжувався поривами вітру, що досягали 120 км/год, і зливами, у п'ятницю накрив Сомалі.

Нагадаємо, жертвами тропічного циклону "Джозі" на Фіджі стали шістеро осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
США і Мексику накрили потужні повені (відео) США і Мексику накрили потужні повені (відео)
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз)
Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео) Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео)
Під Києвом затопило село: машини "потонули" в калюжах (відео) Під Києвом затопило село: машини "потонули" в калюжах (відео)
Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж) Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж)
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта) В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
751 мм
1.3 м/с
46 %
Стрічка новин