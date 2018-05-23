Повінь на Шрі-Ланці: вісім людей загинули, тисячі людей евакуйовані

12:52, 23 травня 2018
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Загалом стихія торкнулася 38 тисяч осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті повені і сильних злив в південно-західній частині острова Шрі-Ланка загинули не менше восьми осіб, тисячі жителів евакуйовано.

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Зазгалом стихія торкнулася 38 тисяч осіб. Частково пошкоджені або повністю зруйновані в загальній складності близько тисячі будинків, передає Euronews з посиланням на місцеву службу по боротьбі з наслідками стихійних лих.

Нагадаємо, через загрозу прориву Дамби в Колумбії тисяч людей змушені покинути свої будинки.

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