Південний захід Китаю охопила лісова пожежа

14:29, 23 травня 2018
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На боротьбу з вогнем направили 1200 осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У провінції Юньнань на південному заході Китаю розпочалася лісова пожежа, на боротьбу з вогнем направили більше тисячі чоловік.

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Пожежа виникла в селі Юньлан, повідомляє Xinhua з посиланням на адміністрацію міста Далі.

Відзначається, що близько 1200 співробітників місцевої військової, лісової і народної поліції, а також пожежних спрямовані на гасіння пожежі.

Нагадаємо, поруч з австралійським Сіднеєм пожежа знищила близько тисячі га лісу.

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