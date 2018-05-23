Південний захід Китаю охопила лісова пожежа

На боротьбу з вогнем направили 1200 осіб.

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У провінції Юньнань на південному заході Китаю розпочалася лісова пожежа, на боротьбу з вогнем направили більше тисячі чоловік.

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Пожежа виникла в селі Юньлан, повідомляє Xinhua з посиланням на адміністрацію міста Далі.

Відзначається, що близько 1200 співробітників місцевої військової, лісової і народної поліції, а також пожежних спрямовані на гасіння пожежі.

Нагадаємо, поруч з австралійським Сіднеєм пожежа знищила близько тисячі га лісу.