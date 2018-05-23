На сході та півдні України оголосили штормове попередження: очікуються грози та град

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

В Україні очікуються грози / фото УНІАН

23-24 травня на сході та півдні України очікуються грози, град та штормовий вітер.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"До кінця доби 23 травня, протягом доби 24 травня у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу 23 травня, в Україні практично без опадів, на сході і півдні до +29°.