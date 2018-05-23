В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на сході до +30° (відеопрогноз)

Опади очікуються практично у всіх регіонах.

Завтра в Україні очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 травня в Україні місцями пройдуть дощі та грози, на сході до +30°.

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На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +29°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.

У північних областях сонячно. Температура до +27°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +29°.

За народним прогнозом, 24 травня – Мокій Мокрий. По погоді цього дня наші пращури судили про те, яким буде літо. Так і говорили: "Мокро на Мокія — чекай літа ще мокрішого".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.