Завтра у Києві без опадів, температура до +27°

17:00, 23 травня 2018
43
0

У столиці буде сонячно.

Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН
Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 24 травня, у столиці без опадів, температура до +27°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, у всіх областях потепліє (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +20°. Вітер південний і західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:00, а зайде о 20:49.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Україні місцями пройдуть дощі та грози, на сході до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
США і Мексику накрили потужні повені (відео) США і Мексику накрили потужні повені (відео)
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж) Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж)
У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей
Під Києвом затопило село: машини "потонули" в калюжах (відео) Під Києвом затопило село: машини "потонули" в калюжах (відео)
В Індонезії після аварії порома 180 людей пропали безвісти (фото) В Індонезії після аварії порома 180 людей пропали безвісти (фото)
В Києві сьогодні без опадів, температура до +28° В Києві сьогодні без опадів, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
751 мм
1.3 м/с
46 %
Стрічка новин