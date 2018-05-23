Завтра у Києві без опадів, температура до +27°
У столиці буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 24 травня, у столиці без опадів, температура до +27°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, у всіх областях потепліє (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +20°. Вітер південний і західний, до 3,4 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:00, а зайде о 20:49.
Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Україні місцями пройдуть дощі та грози, на сході до +30°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Хмельницький+25°... +14°
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