Завтра у Києві без опадів, температура до +27°

У столиці буде сонячно.

Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 24 травня, у столиці без опадів, температура до +27°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +20°. Вітер південний і західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:00, а зайде о 20:49.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Україні місцями пройдуть дощі та грози, на сході до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.