Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +30° (карта)

08:08, 24 травня 2018
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Опадів не буде тільки на півдні.

В Україні сьогодні очікуються грози / фото УНІАН
В Україні сьогодні очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 травня в Україні місцями пройдуть дощі та грози, на сході до +30°.

На сході та півдні України оголосили штормове попередження: очікуються грози та град

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +29°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.

У північних областях сонячно. Температура до +27°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +29°.

Прогноз на 24 травня / УНІАН
Прогноз на 24 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 24 травня – Мокій Мокрий. По погоді цього дня, наші пращури судили про те, яким буде літо. Так і говорили: "Мокро на Мокія — чекай літа ще мокрішого".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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