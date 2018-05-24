У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°

08:30, 24 травня 2018
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Ввечері у столиці до +20°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 24 травня, в столиці без опадів, температура до +27°.

На сході та півдні України оголосили штормове попередження: очікуються грози та град

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +20°. Вітер південний і західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 05:00, а зайде о 20:49.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Україні місцями пройдуть дощі та грози, на сході до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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