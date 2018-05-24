Синоптики попереджають про грози і град на сході та півдні Україні

09:33, 24 травня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На сході та півдні очікуються грози / фото УНІАН
На сході та півдні очікуються грози / фото УНІАН

Сьогодні, 24 травня, на сході та півдні України очікується погрішення погодних умов.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"24 травня у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня в Україні місцями пройдуть дощі та грози, на сході до +30°.

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