Через проливні дощі у Китаї евакуювали 4,5 тисячі осіб

10:51, 24 травня 2018
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Місцями випало понад 330 мм опадів.

Через сильні дощі в Китаї евакуювали тисячі людей / REUTERS
Через сильні дощі в Китаї евакуювали тисячі людей / REUTERS

У результаті проливних дощів в китайській провінції Сичуань евакуйовано 4437 людей.

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За 20-22 травня у місті Емейшань максимальна кількість опадів досягла 332 мм, передає Сіньхуа з посиланням на провінційне управління земельних та природних ресурсів.

Відзначається, що є інформація про 112 лих геологічного характеру, люди з відповідних районів були евакуйовані в безпечні місця.

Нагадаємо, у результаті повені і сильних злив в південно-західній частині острова Шрі-Ланка загинули не менше восьми людей, тисячі жителів евакуйовано.

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