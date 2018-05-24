Жертвами повені в Індії стали 15 осіб

Свої будинки покинули майже 12 тисяч осіб.

Індія потерпає від повені / twitter.com/Tripura_Police

15 людей загинуло, 24 отримали травми в результаті повені в північно-східному індійському штаті Тріпура.

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Дощі почалися на початку травня і призвели до загибелі 15 людей, майже 12 тисяч осіб евакуювали. Для розміщення людей створили 45 притулків, передає Floodlist.

Найгірша ситауция склалася на заході штату, де загинули шестеро людей, а 4,5 тисячі покинули свої будинки.

Нагадаємо, у результаті проливних дощів в китайській провінції Сичуань евакуйовано 4437 людей.