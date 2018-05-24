Вулкан Мерапі в Індонезії викинув стовп попелу на 6 тисяч метрів

Через активність вулкана 660 осіб залишили свої будинки.

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Найактивніший вулкан індонезійського острова Ява 24 травня викинув стовп попелу на 6 тисяч метрів.

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Виверження супроводжувалося викидом отруйних газів, повідомляє Xinhua з посиланням на Національне агентство з вулканології.

Через активність вулкана 660 осіб залишили свої будинки.

Вулкан Мерапі регулярно вивергається з 1948 року. Найбільшt извережние сталося в листопаді 1994 року, тоді загинули 27 осіб.

Нагадаємо, через виверження вулкану Кілауеа на Гаваях відключають електроенергію.