Біля берегів Японії стався потужний землетрус

15:25, 24 травня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 24 травня, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,1.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 126 км на північний захід від міста Наго (острів Окінава). Осередок землетрусу залягав на глибині 121,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, на півночі Еквадору 22 травня стався землетрус магнітудою 5,4. Підземні поштовхи були зафіксовані в 08:36 за місцевим часом. Епіцентр знаходився недалеко від Котакачі в провінції Імбабура.

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