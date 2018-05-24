Завтра в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні температура до +30° (відеопрогноз)

Опадів не буде тільки на півдні.

Завтра в Україні пройдуть дощі з грозами / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 25 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +30°.

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На сході пройдуть дощі, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +30°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +25°.

У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +26°.

За народним прогнозом, 25 травня – Єпіфанів день. Молоді дівчата приходили до дерев горобини, і просили захистити їх від пожеж.

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