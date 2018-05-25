Сьогодні в Києві без опадів, температура до +26°

08:30, 25 травня 2018
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У столиці сьогодні буде сонячно.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 травня у столиці без опадів, температура до +26°.

Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер північний і північно-східний, до 5,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:59, зайде о 20:50.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 25 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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