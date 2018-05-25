Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека сягає 5 класу.
Протягом 25-28 травня в Україні зберігатиметься пожежна небезпека.
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +26°
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, 25-26 травня у Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях переважатиме надзвичайний (5 класу), на решті території України (крім Полтавщини та Луганщини) високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки. Протягом 27-28 травня в Україні (крім високогірної частини Карпат) переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, у п'ятницю, 25 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +30°.
Читайте також
Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж)
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +18°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+33°... +20°
-
Івано-Франківськ+28°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+33°... +18°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +20°
-
Одеса+33°... +21°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+27°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+30°... +16°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+28°... +15°
-
Чернівці+27°... +18°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 77 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 1.3 м/с
Ймовірність опадів: 46 %
Схід: 05:43
Захід 20:38
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин