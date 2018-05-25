Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає 5 класу.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом 25-28 травня в Україні зберігатиметься пожежна небезпека.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 25-26 травня у Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях переважатиме надзвичайний (5 класу), на решті території України (крім Полтавщини та Луганщини) високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки. Протягом 27-28 травня в Україні (крім високогірної частини Карпат) переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +30°.