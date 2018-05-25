У Ємені жертвами тропічного циклону стали 18 людей
Понад 200 сімей були змушені евакуюватися.
Тропічний циклон "Мекуну", який накрив єменський острів Сокотра в Індійському океані, призвів до загибелі щонайменше 18 осіб.
Через проливні дощі у Китаї евакуювали 4,5 тисячі осіб
Стихія призвела до паводку, передає Сіньхуа з посиланням на уряд Ємену.
Понад 200 сімей були змушені евакуюватися. Крім цього, через циклон також затонули 4 судна, багато автомобілів були змиті паводком, зв'язок з більшою частиною острова перерваний.
Нагадаємо, 15 осіб загинуло, 24 отримали травми в результаті повені в північно-східному індійському штаті Тріпура.
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