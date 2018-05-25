Погода на вихідні: в Україні буде тепло і сонячно (карта)
Невеликі дощі можливі тільки в Карпатах.
На вихідних в Україні практично без опадів, у всіх регіонах очікується тепла погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +11°, вдень +23°. У неділю сонячно, +11°...+22°.
В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +30° (карта)
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +25°. У неділю без опадів, +11°...+23°.
У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +25°, мінлива хмарність. У неділю вночі +11°, вдень +23°, сонячно.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +12°...+23°. У неділю до +22°, хмарно з проясненнями.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +14°, вдень +27°. У неділю +13°...+26°.
У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю +11°...+21°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +10 градусів, удень +24°. У неділю без опадів, температура повітря +11°...+25°.
У Сімферополі завтра гроза, +13°...+26°. У неділю +13°...+24°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +12°, вдень +25°. У неділю без опадів, температура до +24°.
У Краматорську в суботу сонячно, температура вночі +9°, вдень +22°. У неділю температура до +22°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра очікується ясна погода, температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю +10°...+21°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +19°. У неділю без опадів, вночі +10°, удень +19°.
У Моршині на Львівщині в суботу мінлива хмарність, вночі +12°, вдень +26°. У неділю сонячно, вночі +11°, вдень до +26°.
У Трускавці в суботу дощ з грозою, температура до +25°. У неділю температура до +24°, без опадів.
У Сваляві завтра пройде злива, +26°, в неділю також очікуються опади, температура повітря +10° ...+24°.
У Затоці В суботу без опадів, вночі +15°, вдень +25°. У неділю мінлива хмарність, температура до +25°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +25°, у неділю без опадів, температура повітря +14° ...+22°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°