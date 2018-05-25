Погода на вихідні: в Україні буде тепло і сонячно (карта)

Невеликі дощі можливі тільки в Карпатах.

На вихідних в Україні буде тепло / 7-themes.com

На вихідних в Україні практично без опадів, у всіх регіонах очікується тепла погода.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +11°, вдень +23°. У неділю сонячно, +11°...+22°.

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У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +25°. У неділю без опадів, +11°...+23°.

У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +25°, мінлива хмарність. У неділю вночі +11°, вдень +23°, сонячно.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +12°...+23°. У неділю до +22°, хмарно з проясненнями.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +14°, вдень +27°. У неділю +13°...+26°.

У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +10 градусів, удень +21°. У неділю +11°...+21°, без опадів.

Прогноз на 26 травня / УНІАН

Прогноз на 27 травня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +10 градусів, удень +24°. У неділю без опадів, температура повітря +11°...+25°.

У Сімферополі завтра гроза, +13°...+26°. У неділю +13°...+24°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +12°, вдень +25°. У неділю без опадів, температура до +24°.

У Краматорську в суботу сонячно, температура вночі +9°, вдень +22°. У неділю температура до +22°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра очікується ясна погода, температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю +10°...+21°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +19°. У неділю без опадів, вночі +10°, удень +19°.

У Моршині на Львівщині в суботу мінлива хмарність, вночі +12°, вдень +26°. У неділю сонячно, вночі +11°, вдень до +26°.

У Трускавці в суботу дощ з грозою, температура до +25°. У неділю температура до +24°, без опадів.

У Сваляві завтра пройде злива, +26°, в неділю також очікуються опади, температура повітря +10° ...+24°.

У Затоці В суботу без опадів, вночі +15°, вдень +25°. У неділю мінлива хмарність, температура до +25°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +25°, у неділю без опадів, температура повітря +14° ...+22°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.