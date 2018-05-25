Синоптик розповіла, якою буде погода на Трійцю

Вихідні в Україні будуть теплими.

В Україні буде тепло / фото УНІАН

На Трійцю, 27 травня, в Україні буде тепло та без опадів.

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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За її словами, 26 травня у більшості наших областей очікується суха сонячна погода. Лише на заході ймовірний дощ з грозою.

"27 травня, на Зелену неділю, погода суттєво не зміниться - без опадів, +23...+26 градусів", - пише Діденко.

Синоптик зазначає, що 28 травня продовжиться домінування антициклону, по всій країні буде сухо, +22...+26 градусів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +30°.