Синоптик розповіла, якою буде погода на Трійцю
Вихідні в Україні будуть теплими.
На Трійцю, 27 травня, в Україні буде тепло та без опадів.
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і сонячно (карта)
За її словами, 26 травня у більшості наших областей очікується суха сонячна погода. Лише на заході ймовірний дощ з грозою.
"27 травня, на Зелену неділю, погода суттєво не зміниться - без опадів, +23...+26 градусів", - пише Діденко.
Синоптик зазначає, що 28 травня продовжиться домінування антициклону, по всій країні буде сухо, +22...+26 градусів.
Нагадаємо, у п'ятницю, 25 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +30°.
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