На Херсонщині сталося дві лісові пожежі

Рятувальники просять мешканців не провокувати пожежі у екосистемах.

На Херсонщині сталася лісова пожежа / ДСНС

Протягом 24 травня у Херсонській області сталося дві лісові пожежі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

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Пожежі сталися на території Олешківського і Каховського лісомисливських господарств. О 13:40 поступила інформація про загоряння у 12-му кварталі Новокаховського лісництва. На момент прибуття за місцем виклику вогнеборці встановили, що пожежа лісова низова і відразу приступили до її ліквідації. Остаточно приборкати займання на площі 0,002 га вдалося о 13:55.

Рятувальники просять мешканців не провокувати пожежі у екосистемах, а у разі виявлення пожежі телефонувати за номером 101.

Нагадаємо, протягом 25-28 травня в Україні зберігатиметься пожежна небезпека.