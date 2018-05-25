Число жертв повені на Шрі-Ланці збільшилося до 12 людей

16:12, 25 травня 2018
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Через повінь постраждали майже 85 тисяч осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

12 людей загинули в результаті повені на Шрі-Ланці, загалом постраждали понад 80 тисяч осіб.

Жертвами повені в Індії стали 15 осіб

Сильні зливи почалися на Шрі-Ланці 20 травня, повідомляє Floodlist.

За офіційними даними, внаслідок повені постраждали майже 85 тисяч осіб, 2,5 тисячі будинків пошкоджені. Через загрозу затоплення і сходження зсувів евакуювали понад 27 тисяч осіб.

Відзначається, що 21-22 травня місцями випало більше 100 мм дощу.

Нагадаємо, тропічний циклон "Мекуну", який накрив єменський острів Сокотра в Індійському океані, призвів до загибелі щонайменше 18 осіб.

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