Число жертв повені на Шрі-Ланці збільшилося до 12 людей
Через повінь постраждали майже 85 тисяч осіб.
12 людей загинули в результаті повені на Шрі-Ланці, загалом постраждали понад 80 тисяч осіб.
Жертвами повені в Індії стали 15 осіб
Сильні зливи почалися на Шрі-Ланці 20 травня, повідомляє Floodlist.
За офіційними даними, внаслідок повені постраждали майже 85 тисяч осіб, 2,5 тисячі будинків пошкоджені. Через загрозу затоплення і сходження зсувів евакуювали понад 27 тисяч осіб.
Відзначається, що 21-22 травня місцями випало більше 100 мм дощу.
Нагадаємо, тропічний циклон "Мекуну", який накрив єменський острів Сокотра в Індійському океані, призвів до загибелі щонайменше 18 осіб.
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