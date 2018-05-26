Завтра в Україні сонячно, переважно без опадів, але на Заході можливі дощі
Температура повітря в день +23 – +26 градусів
У неділю, 27 травня, в Україні продовжить панувати антициклон, у більшості областей очікується суха сонячна погода. Лише на Заході країни можливі опади та гроза.
Про це повідомила український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
На Зелену неділю, погода в Україні суттєво не зміниться. Переважно без опадів, температура повітря в день +23 – +26 градусів.
"Вболівайте, відпочивайте, прикрасіть домівку гарним клеченням, переведіть дух вихідними, озирніться - найкрасивіші дні року зараз перед нами", – пише синоптик.
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і сонячно (карта)
Прогноз погоди на неділю, 27 травня, у містах України:
Ужгород – +24...+26
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +22...+24
Вінниця – +23...+25
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +21...+23
Суми – +22...+24
Полтава – +21...+23
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +22...+24
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +21...+23
Харків – +21...+23
Київ – +21...+23
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +16°
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Житомир+25°... +11°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+25°... +12°
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Кіровоград+29°... +13°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+26°... +11°
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Львів+26°... +13°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+26°... +17°
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Полтава+28°... +13°
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Рівне+26°... +11°
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Сімферополь+25°... +12°
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Суми+26°... +8°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+30°... +12°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+28°... +14°
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Чернігів+23°... +11°
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Чернівці+28°... +16°