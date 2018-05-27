Завтра в Україну прийде справжня літня спека

15:46, 27 травня 2018
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За даними Укргідрометцентру найспекотніше буде в південній та центральній частинах України.

В Україні буде спекотно / фото УНІАН
В Україні буде спекотно / фото УНІАН

З понеділка, 28 травня, в Україні температура повітря почне підніматися вгору. Дощів не передбачається.

Про це повідомляє український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"З понеділка в Україні температура почне підніматися вгору, найближчими днями поступово +23+29 градусів. Дощів суттєвих не видно. На Заході хіба пройдуть періодично та місцями", – пише синоптик. 

За даними Укргідрометцентру найспекотніше буде в південній та центральній частинах України. Температура повітря там коливатиметься від +25 до +27 градусів тепла.  

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Прогноз погоди на понеділок, 28 травня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +25…+27

Вінниця – +24…+26

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +25…+27

Полтава – +25…+27

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +23…+25

Харків – +24…+26

Київ – +25…+27

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