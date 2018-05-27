Завтра в Україну прийде справжня літня спека
За даними Укргідрометцентру найспекотніше буде в південній та центральній частинах України.
З понеділка, 28 травня, в Україні температура повітря почне підніматися вгору. Дощів не передбачається.
Про це повідомляє український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"З понеділка в Україні температура почне підніматися вгору, найближчими днями поступово +23+29 градусів. Дощів суттєвих не видно. На Заході хіба пройдуть періодично та місцями", – пише синоптик.
За даними Укргідрометцентру найспекотніше буде в південній та центральній частинах України. Температура повітря там коливатиметься від +25 до +27 градусів тепла.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Прогноз погоди на понеділок, 28 травня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +25…+27
Вінниця – +24…+26
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +25…+27
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +23…+25
Харків – +24…+26
Київ – +25…+27
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +16°
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Житомир+25°... +11°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+25°... +12°
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Кіровоград+29°... +13°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+26°... +11°
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Львів+26°... +13°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+26°... +17°
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Полтава+28°... +13°
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Рівне+26°... +11°
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Сімферополь+25°... +12°
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Суми+26°... +8°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+30°... +12°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+28°... +14°
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Чернігів+23°... +11°
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Чернівці+28°... +16°