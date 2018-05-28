Дощі та похолодання: синоптик попередила про погіршення погоди на вихідних
Із п'ятниці, 1 червня, в Україні очікується збільшення дощів та зниження температури повітря.
На цьому тижні в Україну знову прийде похолодання - на вихідних пройдуть дощі та температура стане нижче.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook. Вона зазначила, що у вівторок в Україні буде тепло - загалом, +23+27 градусів. "Дуже тепло - на Заході, +25+29 градусів. Помірно тепло - на сході, +22+24 градуси. Дощів мало, невеликі опади ймовірні на Вінниччині та Житомирщині, можливо, торкнуться західної Одещини. І все. Вітер північно-східний, помірний, на Півдні посилиться до штормових поривів. У Києві завтра буде сухо та +27 градусів", - написала вона.
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Діденко зазначила, що на тижні в Україні - до спеки. А ось із п'ятниці збільшення дощів та зниження температури повітря. У суботу-неділю подекуди очікується нижче +20 градусів.
Раніше повідомлялося, що до кінця травня в Україні прораховується три хвилі дощів.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +16°
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Житомир+25°... +11°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+25°... +12°
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Кіровоград+29°... +13°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+26°... +11°
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Львів+26°... +13°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+26°... +17°
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Полтава+28°... +13°
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Рівне+26°... +11°
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Сімферополь+25°... +12°
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Суми+26°... +8°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+30°... +12°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+28°... +14°
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Чернігів+23°... +11°
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Чернівці+28°... +16°