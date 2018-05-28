Дощі та похолодання: синоптик попередила про погіршення погоди на вихідних

12:36, 28 травня 2018
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Із п'ятниці, 1 червня, в Україні очікується збільшення дощів та зниження температури повітря.

На вихідних в Україні можуть пройти дощі / Фото daynews.com.ua
На вихідних в Україні можуть пройти дощі / Фото daynews.com.ua

На цьому тижні в Україну знову прийде похолодання - на вихідних пройдуть дощі та температура стане нижче.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook. Вона зазначила, що у вівторок в Україні буде тепло - загалом, +23+27 градусів. "Дуже тепло - на Заході, +25+29 градусів. Помірно тепло - на сході, +22+24 градуси. Дощів мало, невеликі опади ймовірні на Вінниччині та Житомирщині, можливо, торкнуться західної Одещини. І все. Вітер північно-східний, помірний, на Півдні посилиться до штормових поривів. У Києві завтра буде сухо та +27 градусів", - написала вона.

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Діденко зазначила, що на тижні в Україні - до спеки. А ось із п'ятниці збільшення дощів та зниження температури повітря. У суботу-неділю подекуди очікується нижче +20 градусів.

Раніше повідомлялося, що до кінця травня в Україні прораховується три хвилі дощів

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