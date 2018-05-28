Збитки США від урагану Альберто можуть сягнути мільярда доларів

Безпосередні збитки в південних штатах становитимуть 400-500 млн доларів.

Ілюстрація / REUTERS

Збитки від урагану Альберто, який наближається до узбережжя Сполучених Штатів Америки, можу становити близько 1 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Enki Research.

«Потенційно шторм може спричинити економічні втрати понад 1 млрд доларів», - йдеться в повідомленні.

Читайте також Жертвами шторму в Індії стали 87 осіб

За оцінками, безпосередні збитки в південних штатах становитимуть 400-500 млн доларів, ще 600 млн доларів США втратять через зниження активності туристів.

Як зазначає Enki Research, основні збитки можуть спричинити затоплення, викликані сильними дощами, що йдуть протягом тижня на південному сході.

У компанії зауважили, що навіть відносно мінімальні тропічні штормові вітри можуть повалити дерева.