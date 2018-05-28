Через негоду на одному з українських курортів затопило половину баз відпочинку: людей евакуюють (відео)

Рятувальники вивезли близько 200 людей.

У Кирилівці затопило половину баз відпочинку / фото facebook.com/taraban.zpr

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області підтоплено близько 50% баз відпочинку.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, через різку зміну напрямку вітру розпочався шторм й коливання рівня води в Азовському морі, що призвело до часткового підтоплення баз відпочинку у Кирилівці ще 26 травня.

«Станом на 15:00 28 травня близько 50% баз відпочинку підтоплені водою на 15-20 см», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДСНС, сьогодні, 28 травня, зранку у селищній раді Кирилівки було проведено засідання штабу з ліквідації наслідків негоди. Місцева влада прийняла рішення про виділення двох тракторів для перевезення людей з Бирючого острова, а також про залучення рятувальників.

Відео Youtube Борис Очкусь

«Станом на 15:00 близько 100 людей перевезли тракторами. Ще 30 машин та близько 100 людей, які перебували на найпроблемнішій ділянці, рятувальники на автомобілі високої прохідності САРМ відбуксирували на безпечну територію. Крім того, рятувальники на спецтехніці перевезли дитину с переломом на проїзну частину дороги для подальшої госпіталізації», - поінформували у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, на Шрі-Ланці через сильну повінь загинуло 12 людей, загалом постраждало близько 80 тияч осіб.