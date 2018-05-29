В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +28° (карта)

По всій країні буде сонячно.

В Україні сьогодні буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 травня в Україні без опадів, на півдні до +28°.

На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +28°.

На заході України сонячно. Температура до +27°.

У північних областях без опадів. Температура до +24°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +26°.

Прогноз на 29 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 29 травня – Федір Житник. Цей день був останнім для посіву всіх ярих культур. Про це мовили: "У Житника турбота — ячмінне поле боронувати".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.