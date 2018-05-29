Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°

Ввечері у столиці до +19°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 29 травня, у столиці без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +19°. Вітер східний та північно-східний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:58, а зайде о 20:51.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Україні без опадів, на півдні до +28°.

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