Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / Фото ternopil.mns.gov.ua

Протягом 29-30 травня в Україні очікується надзвичайних рівень пожежної небезпеки.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"29-30 травня в Україні, крім більшості районів Закарпатської, Івано-Франківської та Луганської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 травня в Україні без опадів, на півдні до +28°.