Синоптики попередили про новий потужний шторм у курортній Кирилівці (відео)

У суботу в курортному селищі на Запоріжжі швидкість вітру сягала 40 метрів за секунду.

Місцеві кажуть, таких перемивів влітку не бачили щонайменше 20 років / Скріншот відео ТСН

Синоптики попереджають про черговий потужний шторм на Запоріжжі.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, у курортному селищі Кирилівка ще не оговталися від попереднього. Штормило в суботу, швидкість вітру сягала 40 метрів за секунду. Відпочивальників на Бірючому острові просто відрізало від цивілізації. Людей довелося евакуювати. Федотову косу перемило водою, і дорога, що вела на неї, перетворилася на бурхливу річку. Деякі бази на косі між Запоріжжям та Херсонщиною позаливало по коліна.

Місцеві кажуть, таких перемивів влітку не бачили щонайменше 20 років.

Напередодні ввечері затопленими залишалися половина баз відпочинку. Вітер трохи вщух, море почало заспокоюватися, однак, за прогнозами синоптиків, шторм може повернутися вже сьогодні.