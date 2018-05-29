Жертвами сходження зсуву в Ефіопії стали 23 людини

Постраждали ще шестеро осіб.

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23 людини загинули в результаті сходження зсуву в регіоні Оромія в центральній частині Ефіопії.

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Обвал стався в результаті злив, що тривали кілька годин поспіль, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

У результаті зсуву постраждали ще шестеро осіб. Наразі вони доставлені до місцевої лікарні.

Нагадаємо, 12 людей загинули в результаті повені в Шрі-Ланці, загалом постраждали понад 80 тисяч осіб.