Жертвами сходження зсуву в Ефіопії стали 23 людини

10:47, 29 травня 2018
59
0

Постраждали ще шестеро осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

23 людини загинули в результаті сходження зсуву в регіоні Оромія в центральній частині Ефіопії.

Зсув паралізував рух поїздів у Китаї

Обвал стався в результаті злив, що тривали кілька годин поспіль, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

У результаті зсуву постраждали ще шестеро осіб. Наразі вони доставлені до місцевої лікарні.

Нагадаємо, 12 людей загинули в результаті повені в Шрі-Ланці, загалом постраждали понад 80 тисяч осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Північний захід Франції постраждав від повеней Північний захід Франції постраждав від повеней
Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб
Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото) Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото)
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта) Погода на тиждень: в Україні буде тепло і з дощами (карта)
Виверження вулкана в Гватемалі: 25 людей загинули, 296 постраждали (фоторепортаж) Виверження вулкана в Гватемалі: 25 людей загинули, 296 постраждали (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 11 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
69 %
749 мм
6.1 м/с
23 %
Стрічка новин