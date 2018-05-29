Оман постраждав від потужного циклону "Мекуну"

11:59, 29 травня 2018
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Двоє людей загинули.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Узбережжя Омана накрив потужний тропічний циклон "Мекуну".

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Удар стихії припав на два густонаселених регіони – Ель-Вусту і Дофар, у результаті загинули двоє людей, передає Euronews.

Через повені сильно постраждав друге найбільше місто королівства - Салала. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки і розміститися в укриттях. Повністю було паралізовано транспортне сполучення. Закритий місцевий аеропорт.

Нагадаємо, раніше тропічний циклон "Мекуну" накрив єменський острів Сокотра в Індійському океані і призвів до загибелі щонайменше 18 осіб.

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