Кількість жертв злив на Шрі-Ланці зросла до 23 осіб
Наразі рівень води в основних річках Шрі-Ланки повернувся в норму.
Зливи на Шрі-Ланці призвели до загибелі 23 людей, понад 4 тисячі житлових будинків постраждали.
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Більшість загинули від ударів блискавок або потонули, передає Сіньхуа з посиланням на Центр управління стихійними лихами Шрі-Ланки.
Відзначається, що наразі рівень води в основних річках Шрі-Ланки повернувся в норму. Президент країни Маїтріпала Сірісена ще минулого тижня наказав відповідним відомствам уряду активно проводити рятувальні роботи.
Раніше повідомлялося про 12 загиблих.
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