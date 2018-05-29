Кількість жертв злив на Шрі-Ланці зросла до 23 осіб

Наразі рівень води в основних річках Шрі-Ланки повернувся в норму.

Ілюстрація / REUTERS

Зливи на Шрі-Ланці призвели до загибелі 23 людей, понад 4 тисячі житлових будинків постраждали.

Читайте також Через негоду на одному з українських курортів затопило половину баз відпочинку: людей евакуюють (відео)

Більшість загинули від ударів блискавок або потонули, передає Сіньхуа з посиланням на Центр управління стихійними лихами Шрі-Ланки.

Відзначається, що наразі рівень води в основних річках Шрі-Ланки повернувся в норму. Президент країни Маїтріпала Сірісена ще минулого тижня наказав відповідним відомствам уряду активно проводити рятувальні роботи.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих.