У Китаї стався потужний землетрус

14:30, 29 травня 2018
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Інформації про постраждалих не надходило.

У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

28 травня на північному сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,7.

В Іраку стався землетрус

Підземні поштовхи були зафіксовані в районі Нинцзян міста Сун'юань провінції Цзілінь. Епіцентр знаходився в точці з координатами 45,27 градуса північної широти і 124,71 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 13 км, передає Сіньхуа.

Відзначається, що в постраждалому районі задіяний механізм реагування на НС. Інформації про людські жертви поки не надходило.

Нагадаємо, 24 травня біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,1.

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