Через діяльність пожежних австралійський Сідней накрив густий туман (відео)

15:41, 29 травня 2018
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Сіднейці скаржаться на проблеми з диханням.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через діяльність пожежних австралійське місто Сідней накрив густий туман.

На Херсонщині сталося дві лісові пожежі

Пожежники в околицях мегаполісу вирішили спалити всю суху траву. Через спеку в регіоні зараз високий рівень пожежної небезпеки. Тому, щоб запобігти неконтрольованим пожежам, пожежники вирішили спрацювати на випередження, йдеться в сюжеті ТСН.

Через смог видимість в Сіднеї ледь досягає декількох метрів, а сіднейці скаржаться на проблеми з диханням.

Нагадаємо, у провінції Юньнань на південному заході Китаю почалася лісова пожежа, на боротьбу з вогнем направили більше тисячі осіб.

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