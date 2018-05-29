Через діяльність пожежних австралійський Сідней накрив густий туман (відео)
Сіднейці скаржаться на проблеми з диханням.
Через діяльність пожежних австралійське місто Сідней накрив густий туман.
На Херсонщині сталося дві лісові пожежі
Пожежники в околицях мегаполісу вирішили спалити всю суху траву. Через спеку в регіоні зараз високий рівень пожежної небезпеки. Тому, щоб запобігти неконтрольованим пожежам, пожежники вирішили спрацювати на випередження, йдеться в сюжеті ТСН.
Через смог видимість в Сіднеї ледь досягає декількох метрів, а сіднейці скаржаться на проблеми з диханням.
Із-за діяльності пожежних австралійський Сідней накрило густим чадним туманом
Нагадаємо, у провінції Юньнань на південному заході Китаю почалася лісова пожежа, на боротьбу з вогнем направили більше тисячі осіб.
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