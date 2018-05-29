Завтра в Україні без опадів, температура до +28° (відеопрогноз)
По всій країні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 30 травня в Україні без опадів, температура до +28°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +28° (карта)
На сході без опадів, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +28°.
На заході України без опадів. Температура до +28°.
У північних областях мінлива хмарність. Температура до +28°. У центрі сонячно, температура до +28°.
За народним прогнозом, 30 травня Євдокія. Селяни огортали картоплю. Крім цього, люди казали: "Яка Євдокія, таке буде і літо".
Прогноз погоди в Україні на середу, 30 травня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +16°
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Житомир+25°... +11°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+25°... +12°
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Кіровоград+29°... +13°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+26°... +11°
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Львів+26°... +13°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+26°... +17°
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Полтава+28°... +13°
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Рівне+26°... +11°
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Сімферополь+25°... +12°
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Суми+26°... +8°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+30°... +12°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+28°... +14°
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Чернігів+23°... +11°
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Чернівці+28°... +16°
Віргінія, США
+ 11 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +11 °
Вологість: 69 %
Тиск: 749 мм
Вітер: 6.1 м/с
Ймовірність опадів: 23 %
Схід: 05:44
Захід 20:31
Видимість: 16 км
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