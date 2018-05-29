Завтра в Україні без опадів, температура до +28° (відеопрогноз)

16:30, 29 травня 2018
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По всій країні буде сонячно.

Завтра в Україні буде тепло / 7-themes.com
Завтра в Україні буде тепло / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 травня в Україні без опадів, температура до +28°.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +28° (карта)

На сході без опадів, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +28°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +28°. У центрі сонячно, температура до +28°.

За народним прогнозом, 30 травня Євдокія. Селяни огортали картоплю. Крім цього, люди казали: "Яка Євдокія, таке буде і літо".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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