У Києві завтра до +28°, без опадів
У столиці буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 30 травня, у столиці без опадів, температура до +28°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +28° (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 3,0 м/с.
Сонце в столиці зійде у 04:54, а зайде о 20:56.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня в Україні без опадів, температура до +28°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +16°
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Житомир+25°... +11°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+25°... +12°
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Кіровоград+29°... +13°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+26°... +11°
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Львів+26°... +13°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+26°... +17°
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Полтава+28°... +13°
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Рівне+26°... +11°
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Сімферополь+25°... +12°
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Суми+26°... +8°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+30°... +12°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+28°... +14°
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Чернігів+23°... +11°
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Віргінія, США
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Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +11 °
Вологість: 69 %
Тиск: 749 мм
Вітер: 6.1 м/с
Ймовірність опадів: 23 %
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