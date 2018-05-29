У Києві завтра до +28°, без опадів

У столиці буде сонячно.

Завтра у Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 30 травня, у столиці без опадів, температура до +28°.

Читайте також В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +28° (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:54, а зайде о 20:56.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня в Україні без опадів, температура до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.