Сьогодні в Україні буде тепло і без опадів (карта)

Температура до +28°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 травня в Україні без опадів, температура до +28°.

На сході без опадів, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +28°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +28°. У центрі сонячно, температура до +28°.

Прогноз на 30 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 30 травня Євдокія. Селяни огортали картоплю. Крім цього, люди казали: "Яка Євдокія, таке буде і літо".

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