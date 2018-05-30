У Києві сьогодні без опадів, температура до +28°

08:30, 30 травня 2018
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Ввечері у столиці до +23°.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 30 травня, у столиці без опадів, температура до +28°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:54, а зайде о 20:56.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня в Україні без опадів, температура до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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