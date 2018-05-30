Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів в Україні зберігатиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30-31 травня - 1 червня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, 30 травня в Україні без опадів, температура до +28°.