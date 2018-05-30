Повінь в Меріленді: одна людина зникла безвісти

10:50, 30 травня 2018
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У місті Еллікотт Сіті вода піднялася вище рівня перших поверхів будівель.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У місті Еллікотт Сіті (штат Меріленд, США) через повінь одна людина зникла безвісти.

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Під час рятувальної операції члена Національної гвардії віднесло потоком, який пройшов центральними вулицями містечка, передає Euronews.

Відзначається, що вода піднялася вище рівня перших поверхів будівель. Стихійне лихо торкнулося частково Балтімора і столиці штату міста Аннаполіс.

Нагадаємо, на узбережжі Омана обрушився потужний тропічний циклон "Мекуну".

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