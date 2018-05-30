Чотири людини отримали травми в результаті смерчу в Китаї

12:02, 30 травня 2018
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Смерч пошкодив житлові будинки та інші будівлі.

З-за смерчу в Китаї постраждали чотири людини / flickr.com
З-за смерчу в Китаї постраждали чотири людини / flickr.com

Чотири людини постраждали в результаті смерчу, який накрив місто Сун'юань провінції Цзілінь у Китаї.

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Через стихію в різній мірі були пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, частина районів залишилася без електропостачання, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Наголошується, що зараз підраховується точний розмір збитків від стихії.

Нагадаємо, вісім людей постраждали в результаті торнадо поряд з Неаполем (Італія).

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