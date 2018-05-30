На Херсонщині горить майже 300 га лісу (відео)

Понад 300 рятувальників приєдналися до гасіння пожежі.

В Херсонській області продовжує горіти лісова пожежа / ДСНС

Понад 300 рятувальників приєдналися до гасіння масштабної пожежі на Херсонщині. Третю добу там горять лісові масиви на площі майже 300 га.

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До настання темряви надзвичайники використовували авіацію. Вночі вітер стих і спала спека, тому пожежникам вдалося зменшити площу пожежі. Попередньою причиною загорання фахівці називають людський фактор, йдеться в сюжеті ТСН.