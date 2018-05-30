На Херсонщині горить майже 300 га лісу (відео)
Понад 300 рятувальників приєдналися до гасіння пожежі.
Понад 300 рятувальників приєдналися до гасіння масштабної пожежі на Херсонщині. Третю добу там горять лісові масиви на площі майже 300 га.
Через діяльність пожежних австралійський Сідней накрив густий туман (відео)
До настання темряви надзвичайники використовували авіацію. Вночі вітер стих і спала спека, тому пожежникам вдалося зменшити площу пожежі. Попередньою причиною загорання фахівці називають людський фактор, йдеться в сюжеті ТСН.
На Херсонщині горять майже триста гектарів лісу
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