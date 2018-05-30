Майже 50 осіб стали жертвами шторму в Індії

Північ Індії потерпає від негоди.

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На півночі Індії в результаті сильних дощів, гроз, сильного вітру та граду загинули 47 осіб, десятки постраждали.

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За останню добу зливи, що супроводжуються грозами, градом та сильними поривами вітру накрили штати Біхар, Уттар-Прадеш і Джарканд, більшість загиблих стали жертвами обвалення будівель і дерев в результаті урагану, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

Через падіння стовпів у багатьох місцях сталися обриви ліній електропередач, наразі проводиться відновлення подачі електроенергії.

Нагадаємо, у місті Еллікотт Сіті (штат Меріленд, США) з-за потопу одна людина зникла безвісти.