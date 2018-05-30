Журналісти показали, як курортна Кирилівка оговтується після масштабної повені (відео)

15:29, 30 травня 2018
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За словами кореспондента телеканалу, у центрі затопленої декілька днів тому Федотової коси води вже майже немає.

Наразі у Кирилівці світить сонце, а сильний вітер припинився / Скріншот відео ТСН
Наразі у Кирилівці світить сонце, а сильний вітер припинився / Скріншот відео ТСН

Курортне селище Кирилівка у Запорізькій області оговтується після масштабної повені.

Через негоду на одному з українських курортів затопило половину баз відпочинку: людей евакуюють (відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН, на Трійцю сильний вітер погнав хвилі на Азовське узбережжя та затопив величезну кількість баз на Федотовій косі. Рятувальники евакуювали кількасот людей, які не могли дістатись суходолу. Сьогодні хвилі на суходіл вже не переливаються, попри прогнози синоптиків.

За словами кореспондента телеканалу, у центрі затопленої декілька днів тому Федотової коси води вже майже немає. Наразі у Кирилівці світить сонце, а сильний вітер припинився.

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