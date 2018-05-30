Сильна злива затопила вулиці і станції метро в Парижі (відео)

15:44, 30 травня 2018
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У деяких районах випало майже 30 см дощу.

У Парижі пройшла потужна злива / twitter.com/MeteoExpress
У Парижі пройшла потужна злива / twitter.com/MeteoExpress

Увечері 29 травня в Парижі пройшов сильний дощ із грозою, затопивши вулиці міста і станції метро.

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Через підтоплення поїзди їхали без зупинок, одну зі станцій довелося закрити. У той же час на вулицях було зафіксовано майже 30 см води, повідомляє The Local.

За даними метеорологів, у деяких частинах французької столиці протягом хвилини падало більше 2 мм дощу.

Нагадаємо, зливи на Шрі-Ланці призвели до загибелі 23 людей, понад 4 тис. житлових будинків постраждали.

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