Сильна злива затопила вулиці і станції метро в Парижі (відео)

У деяких районах випало майже 30 см дощу.

У Парижі пройшла потужна злива / twitter.com/MeteoExpress

Увечері 29 травня в Парижі пройшов сильний дощ із грозою, затопивши вулиці міста і станції метро.

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Через підтоплення поїзди їхали без зупинок, одну зі станцій довелося закрити. У той же час на вулицях було зафіксовано майже 30 см води, повідомляє The Local.

За даними метеорологів, у деяких частинах французької столиці протягом хвилини падало більше 2 мм дощу.

⚡ C'est le déluge dans les rues de Paris ce mardi soir ! Un orage particulièrement pluvieux balaye la région parisienne. (https://t.co/0rV7VGqfD6) pic.twitter.com/bqpinGTvcZ — Météo Express (@MeteoExpress) May 29, 2018

Нагадаємо, зливи на Шрі-Ланці призвели до загибелі 23 людей, понад 4 тис. житлових будинків постраждали.