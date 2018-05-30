Завтра до України прийде літня спека: місцями очікується до +32° (відеопрогноз)

Найспекотніше буде на півдні країни.

Завтра в Україні буде спекотно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 31 травня, в Україні без опадів, температура до +32°.

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На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +32°.

На заході України без опадів. Температура до +30°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +29°. У центрі сонячно, температура до +31°.

За народним прогнозом, Федот Овсяник. Святий вважається покровителем весни. Його вважали найкращим помічником: "Прийде Федот — останній дубовий лист розгорне".

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